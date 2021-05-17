СБУ викрила механізм виведення у «тінь» прибутків Охтирської ТЕЦ на понад ₴40 мільйонів

Служба безпеки України викрила механізм виведення у "тінь" прибутків орендованої Охтирської ТЕЦ на суму понад 40 млн грн, організований менеджментом київської комерційної структури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними досудового розслідування, у 2019-2020 роках керівництво приватної фірми для привласнення коштів ТЕЦ штучно накопичувало боргові зобов’язання. Менеджмент уклав низку завідомо економічно невигідних й удаваних угод з афілійованими комерційними структурами. Ділки підписували більшість договорів без відповідних погоджень з контролюючими органами.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники виводили кошти з активів підприємства, одночасно підвищуючи тариф з теплопостачання для населення.

Оперативники спецслужби перевіряють інформацію щодо мети довести орендовану ТЕЦ до банкрутства.

“У такий спосіб ділки планували уникнути розрахунків за заборгованість перед держструктурами. Наявна на даний час заборгованість підприємства становить понад 60 млн грн. Це загрожує відключенням ТЕЦ від енергоживлення і зупинкою постачання теплоносія та гарячої води споживачам районного центру”, - наголошують у СБУ.

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Під час санкціонованих обшуків в офісах комерційної структури і афілійованих комерційних фірмах правоохоронці вилучили документи та інші докази протиправної діяльності.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ заблокувала схему розкрадання бюджетних грошей у сімох структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця», розташованих у Харківській області.