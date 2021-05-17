Розпочався новий етап оновлення Харківської об’їзної

Компанія "Автомагістраль-Південь" за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у межах поточного середнього ремонту Харківської об’їзної дороги розпочала новий етап робіт – армування шарів асфальтобетонного покриття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційна сторінка "Великого будівництва" у Фейсбуці.

“Наразі на об’єкті продовжується комплекс робіт із фрезерування покриття. Паралельно наші бригади розчищають придорожню смугу від чагарників та дрібнолісся, виконують поширення земляного полотна на ділянках із перехідно-швидкісними смугами та влаштовують вирівнюючий шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші”, - розповіли у компанії "Автомагістраль-Південь".

На локальних ділянках виконується комплекс робіт з посилення слабкої дорожньої основи. На цих відрізках проєктом передбачено влаштування шарів із щебенево-піщаної суміші, СФОВ та крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

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Для підвищення несучої здатності та для запобігання розвитку колій і тріщин на покритті фахівці компанії виконують армування геосітками та георешітками з композитної арматури.

Масштабний проєкт з відновлення об’їзної дороги ведеться з березня на двох відрізках км 472+040 – км 493+400 та км 493+400 – км 516+400. Автомагістраль-Південь виконує роботи від транспортної розв’язки біля міста Дергачі в напрямку Донецької області. Загальна довжина ділянок - понад 44 км.