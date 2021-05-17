На Рівненщині перекинувся автобус - є постраждалі

Четверо осіб постраждало сьогодні зранку внаслідок перекидання рейсового автобуса у селі Мирогоща Рівненської області.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення відділу комунікацій обласної поліції.

«Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням Дубно - Рівне, уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього — на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок автопригоди до лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їх стан наразі оцінюють медики. Всього у салоні автобуса перебувало орієнтовно 20 осіб.

Водій за зовнішніми ознаками був тверезим.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування.

Дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладнений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники.