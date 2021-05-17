На Рівненщині перекинувся автобус - є постраждалі

На Рівненщині перекинувся автобус - є постраждалі

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Укрінформ
Четверо осіб постраждало сьогодні зранку внаслідок перекидання рейсового автобуса у селі Мирогоща Рівненської області.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення відділу комунікацій обласної поліції.

«Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням Дубно - Рівне, уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього — на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок автопригоди до лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їх стан наразі оцінюють медики. Всього у салоні автобуса перебувало орієнтовно 20 осіб.

Водій за зовнішніми ознаками був тверезим.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування.

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Дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладнений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники.

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