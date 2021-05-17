У МОЗ назвали область, де за добу не зробили жодного COVID-щеплення

В Україні минулої доби завершили вакцинацію проти коронавірусу 1,3 тисячі осіб.

Як передає Укрінформ про це повідомляється на порталі МОЗ "Вакцинація від COVID-19".

"За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 2230 осіб. З них вакциновано першою дозою 922 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 1308 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 травня зроблено на 3934 щеплення менше, ніж за попередню добу.

Найбільшу кількість щеплень учора проведено у Харківській області (341), жодного - на Кіровоградщині.

За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зроблено у Києві – 100 218, інформують у МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні від початку кампанії вакцинації щеплено 958 552 особи, з них завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату) 18 394 особи.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені до підготовки до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.