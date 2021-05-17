У Полтаві п'яний водій врізався у припарковане авто поліції - патрульні у лікарні

У Полтаві автомобіль ЗАЗ врізався у припаркований Peugeot патрульної поліції. Правоохоронців, які перебували в ньому, госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук патрульної поліції Полтавщини.

Як зазначається, аварія сталася напередодні ввечері.

"Водій транспортного засобу ЗАЗ за обставин, які з’ясовуються, скоїв наїзд на припаркований службовий автомобіль Peugeot. Внаслідок зіткнення двоє патрульних, які перебували в авто, дістали ушкодження та були шпиталізовані з попередніми діагнозами ЗЧМТ", - йдеться у повідомленні.

За результатами огляду у лікаря-нарколога встановлено, що водій ЗАЗ перебував у стані алкогольного сп'яніння. Інспектори склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини ДТП встановлюються.

Фото: poltavapolice