У Могилів-Подільську лікарню придбали комп’ютерний томограф

На Вінниччині за програмою Президента «Велике будівництво» для приймального відділення лікарні у Могильові-Подільському придбали комп’ютерний томограф Hitachi SCENARIA View вартістю майже 20 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Вінницької облдержадміністрації у Фейсбуці.

Зазначається, що 64-зрізовий КТ-сканер здатен робити томографію всього тіла з високою контрастною роздільною здатністю. Обстеження буде безкоштовним, за потреби пацієнта зможуть відразу ж госпіталізувати.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов також заявив, що в кардіоцентрі лікарні запускають в роботу новий ангіограф. Апарат створений для дослідження судин і здатен визначати місця звуження чи закупорювання, наявність внутрішньої кровотечі, розвиток пухлин, аневризм та інших патологій.

Чотири роки обладнання простоювало через відсутність дозволу. Минулого тижня Державна інспекція ядерного регулювання обстежила ангіограф і дала дозвіл на його використання. Мешканцям Могилів-Подільського більше не потрібно буде їздити у Вінницю на дослідження.

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Загалом у межах програми "Велике будівництво" обладнання для КТ, УЗД та цифрові рентгени отримають 10 приймальних відділень області.

Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що цього року за програмою Володимира Зеленського буде відбудовано та відремонтовано 177 приймальних відділень по всій країні.