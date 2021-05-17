На Миколаївщині поліція шукала хлопчика, який спав у шафі

У Миколаївській області поліція розшукувала трирічного хлопчика, батьки якого заявили про зникнення. Виявилося, що малюк заснув у шафі вдома.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція області.

«Сьогодні, 16 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 15:00 пішов з дому по вул. Молодіжній у с .Дмитрівка Очаківського району та не повернувся малолітній хлопчик», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по тривозі на розшук дитини був піднятий увесь особовий склад відділення поліції №7 Миколаївського районного управління поліції.

«На щастя, хлопчик не покидав домівку, а, втомившись, заснув у шафі в одній із кімнат будинку і не чув, як його шукають батьки», - повідомили у поліції.