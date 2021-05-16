Великодні писанки з Остра показали у Чернігові

У неділю один із центральних скверів Чернігова прикрасив привезений з Остерської громади області фестиваль "Великодня писанка".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас в Острі цей фестиваль проводиться три роки поспіль, і щоразу він доповнюється новими роботами. Їх набралось уже так багато, що ми вирішили показати цю красу в Чернігові. Ми дуже вдячні місту за гостинність, а чернігівцям - за щирі відгуки", - сказала організатор фестивалю, директор Остерського міського будинку культури Людмила Донська.

Фестиваль «Великодня писанка» у Чернігові / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

Вона розповіла, що ідея робити оригінальні писанки до Великодня виникла в неї після участі Остерського коледжу будівництва та дизайну в подібному фестивалі у Києві. Кілька років тому колектив навчального закладу представляв лише один великий виріб. Пізніше до цієї роботи долучився будинок культури.

"Спочатку ми хотіли зробити великодній подарунок нашим церквам, та коли ідея набула розвитку, звернулися до всіх організацій і закладів Остра та громади із закликом долучитися. І нас активно підтримали", - зазначила співрозмовниця.

Основний "каркас" фестивальної експозиції створений працівниками будинку культури. Керівник гуртка, який захоплюється ковальством, викував металеві дерева для розвішування експонатів. Інший, хобі якого - робота з деревом, виготовив воза, кошик, заготовки для писанок.

Щороку, додала Донська, фестивальна експозиція розширюється. Якщо ковані речі та великі писанки були виготовлені торік, цього року до них додалися маленькі макети крашанок та зайчики.

Остерський фестиваль "Великодня писанка" пройшов у сквері ім. Б.Хмельницького біля П’ятницької церкви. Помилуватися роботами приходило багато людей, а малечу особливо радували розставлені на асфальті зайці.

Святковий захід супроводжувався музикою та виставкою-продажем сувенірів, зроблених руками остерських майстрів художньої творчості.