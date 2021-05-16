У центрі Харкова підірвали найвищу частину занедбаного елеватора

Найвищу частину покинутого елеватора, що поблизу Південного вокзалу у центральній частині Харкова, підірвали на очах понад сотні глядачів.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

"Плановий підрив відбувся о 10:00. Пролунав один вибух, і на території елеватору обвалилася найвища будівля", - йдеться у повідомленні.

"Елеватор стоїть у центрі міста і, чесно кажучи, не прикрашає його. Питанням знесення та вибуху саме цієї будівлі займалися місяць", — розповів голова правління "Житлобуд-1" Валерій Арутюнов.

За його словами, це був не останній підрив: "Ще позаду стоїть менша будівля. Ми підірвали велику будівлю, а там вже підготуємось і протягом місяця теж підірвемо".

На місці елеватора, побудують житлові будинки.

Перед вибухом, уточнили кореспондентові Укрінформу у департаменті інфраструктури Харківської міської ради, рух вулицею Євгена Котляра на ділянці до вулиці Велика Панасівська був перекритий: "Харків"яни, які зібралися у районі вокзалу, спостерігали за вибухом з безпечної дистанції. Зараз рух відновлено".

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Як повідомляв Укрінформ, перша спроба підірвати елеватор, який побудований на початку 20-го століття та не працював з середини 90-х років, відбулася 18 жовтня 2020 року. Тоді башта 60 м заввишки не впала. Територія стала місцем неофіційних змагань руферів, і біля небезпечної башти встановили паркан.