У центрі Рівного відкрили «Європейське містечко» і демонструють пожежну техніку

У Рівному у День Європи діє «Європейське містечко», виступають творчі колективи міста, а також відбувається демонстрація пожежно-рятувальної техніки.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«Європа – це не лише назва одного з континентів, а Європейський Союз – бюджет та фонди швидкого розвитку. Це, насамперед, ідея, яка розвинулася на основі негативного досвіду Другої світової війни. Європа – це спроба створити вільний від війни геополітичний простір та забезпечити індивідуальні права людини», - сказав під час урочистостей на місцевому майдані Незалежності генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Славомір Місяк.

У «Європейському містечку» сьогодні проводять презентації своєї діяльності кращі шкільні європейські клуби, відбуваються вікторини та конкурси, майстер-класи та анімаційні розваги для дітей.

У межах акції «Рівне - безпечне європейське місто» відбувається демонстрація пожежно-рятувальної техніки. Камерний оркестр виконує класичну музику.

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Завтра естафету святкування прийматиме місто Дубно. У місцевому замку можна буде відвідати виставки, експозиції та ярмарки місцевих виробників. Також відбудеться презентація «Рівненщина туристична та потенціал регіону», після якої буде підписаний меморандум про партнерство та співпрацю між громадами Дубенського району та Седлецького повіту Польщі.

Як повідомлялося, День Європи в Україні відзначається з 2003 року.

Фото: www.rv.gov.ua