Держархівслужба відтворила архіви окупованої Луганщини

У Києві презентували доступ до архівних документів з фондів Державного архіву Луганської області, які було відтворено з копій страхового фонду документації.

Презентацію в Укрінформі провели представники Державної архівної служби України.

Як повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, у 2014 році внаслідок окупації РФ частини Луганщини було втрачено близько 5,7 млн одиниць зберігань документів Національного архівного фонду, а разом із соціально-правовими документами та документальними комплексами культурної спадщини ця цифра сягає 10% усього архівного культурного надбання.

«Ми намагаємося усіляко задовольнити користувачів архівних послуг і надати доступ хоча б до копій архівних документів, оригінали яких зберігаються на тимчасово окупованих територіях. Ми співпрацюємо з американською неурядовою організацією Family search, яка свого часу оцифровувала відповідні архіви і також передає нам копії інших партнерів. У результаті роботи наших департаментів з документів Страхового фонду документації ми відтворили закладені в попередні роки копії», - розповів Хромов.

Страховий фонд документації відтворив масив документів, який зберігався на мікрографічній плівці й потребував оцифрування відповідно до сучасних технологій, зазначив директор Департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України Андрій Меленець.

«Саме завдяки надійному зберіганню документів ми отримали можливість відновити документи Луганського архіву. Зберігаються вони на спеціальних базах, які розташовано в спорудах посиленого захисту із суворим дотриманням кліматичних та інших вимог. За допомогою спеціального обладнання з плівки ми отримали цифрове зображення. Мікроплівки мають застарілі технології, були не досить якісні кадри, але за допомогою спеціального програмного забезпечення їх привели в читабельний вигляд», - підкреслив Меленець.

На непідконтрольній Україні території залишилося 27 архівних установ, на зберіганні яких є майже 2 млн документів Національного архівного фонду, з них 1,7 млн документів Державного архіву Луганської області, а також понад 200 тис. документів з кадрових питань, повідомила директорка Державного архіву Луганської області Вікторія Кривицька.

«Велика кількість людей втратила можливість реалізувати свої конституційні права на отримання інформації, зокрема дослідники й науковці - працювати з архівними документами та проводити генеалогічні дослідження. Тому враховуючи такий сумний досвід, Державний архів Луганської області поставив собі за мету в умовах проведення АТО/ООС будь-що зберегти ті документи, які перебувають на непідконтрольній українській владі території та відновити архівну спадщину Луганщини», - зазначила Кривицька.

На презентації повідомили, що відтворено 2698 аркушів з плівки Страхового фонду документації, які тепер доступні на сайті Державного архіву Луганської області у режимі 24/7.