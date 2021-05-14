На Харківщині браконьєри вбили вагітну самицю благородного оленя, поліція відкрила справу

На Харківщині учасники незаконного полювання вбили вагітну самицю благородного оленя, поліція вже знайшла причетних і вилучила в них зброю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

«21 березня єгер мисливського господарства села П’ятницьке повідомив до поліції про факт браконьєрства. Заявник розповів, що в лісі знайдена застрелена самиця благородного оленя. У тварини були відокремлені м'які тканини, а рештки туші та ембріон зловмисники залишили на місці», - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила шістьох осіб, причетних до незаконного полювання, троє з них, за попередньою інформацією, причетні саме до вбивства тварини. Чоловікам - від 27 до 56 років, усі проживають на території Чугуївського району.

12 травня працівники Чугуївського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури та за силової підтримки бійців КОРДу провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання шістьох осіб, які підозрюються у незаконному полюванні. Поліцейські вилучили понад 580 патронів, 2 мисливські рушниці, газовий пістолет та 5 газових набоїв, порох, а також незареєстровану гладкоствольну рушницю та нарізну ґвинтівку без дозволу, 5 одиниць холодної зброї та металевий предмет, схожий на шаблю.

Слідство проводиться за ч. 1 ст. 248 (незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фото: Національна поліція