На Київщині 14-річний хлопець вчинив самогубство, поліція відкрила справу

У Київській області поліція розслідує обставини самогубства 14-річного хлопця.

Як передає Укрінформ з посиланням на Національну полюцію, вчора до правоохоронців надійшло повідомлення від жительки м. Вишгород про те, що зник її син.

Матір повідомила, що хлопець збирався іти до музичної школи, але на заняття так і не з’явився, а на телефонні дзвінки не відповідав.

На місце події прибули правоохоронці та встановили, що хлопець у спільному чаті з однокласниками виклав фотографії бойових набоїв до зброї та мав намір їх підірвати.

«Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів, відпрацювали камери відеоспостереження та вночі виявили тіло неповнолітнього повішеним на дереві. Він покінчив життя самогубством. Також, в особистих речах хлопця знайдено чотири набої до автомата», - йдеться у повідомленні.

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Слідчі Вишгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час поліцейські встановлюють всі обставини ї трагедії та причини такого вчинку.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 18-річної студентки, яку виявили мертвою у гуртожитку в Коростишеві. Всі обставини вказують, що вона скоїла самогубство.