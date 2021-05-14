В Одесі банда в балаклавах підстрелила водія - у місті операція «Перехоплення»

Поліція Одеси оголосила операцію "Перехоплення", щоб затримати групу невідомих зловмисників, що скоїли 14 травня на вулиці Балтській збройний напад та завдали вогнепального поранення автомобілісту, якого госпіталізовано.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ НП в області, передає Укрінформ.

"Поліцейські встановлюють обставини події на Балтській дорозі в Одесі. За попередньою інформацією, невідомі здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у 42-річного чоловіка і втекли на своєму автомобілі. Потерпілого доставили в лікарню з пораненням ноги", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють правоохоронці. Обставини події та причетні до неї особи встановлюються. В місті введено спеціальну поліцейську операцію «Перехоплення».

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, до нападу на водія автомобіля в Одесі причетні чотири озброєні чоловіки в балаклавах. Поліція розшукує Daewoo Lanos темно-синього кольору.