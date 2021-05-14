На Донеччині зводять велокомплекс

За програмою Президента «Велике будівництво» у Лимані на Донеччині активно зводять єдиний подібний в Україні велоспортивний комплекс.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Донецької ОДА.

Зазначено, що на спеціалізованій трасі ВМХ, що мають ввести в експлуатацію у поточному 2021 році, зможуть тренуватися і юні спортсмени, і національна збірна.

Так, сьогодні продовжується облаштування велотраси BMX, яка включає три віражі та чотири прямих. Для формування трамплінів, що матимуть висоту від 40 до 190 см, використовують спеціальний ґрунт – суглинок. Також найближчим часом робитимуть заливку бетоном спуску стартової рампи заввишки 5 метрів.

Активно ведеться благоустрій території: станом на середину травня виконано укладання тротуарної плитки близько 300 кв. м із загального обсягу 1200 кв. м. На завершальному етапі – внутрішнє облаштування господарської споруди з гаражем для одного автомобіля та приміщенням для ремонту і зберігання велосипедів.

Раніше, за термін із серпня 2020 року по квітень 2021-го, споруджено триповерхову будівлю гуртожитку, де задля забезпечення комфортних умов спортсменів, тренерсько-викладацького й суддівського складу передбачені тренажерний зал, медичний і масажний кабінети, конференц-зала, їдальня та кімнати для проживання. Для опалення гуртожитку збудовано котельню.

В ОДА підкреслили, що сучасний велокомплекс виведе на новий рівень дисципліну «BMX» в Україні, першим у державі отримавши відповідну сертифікацію. Також він стане місцем проведення навчально-тренувальних зборів, змагань всеукраїнського рівня.

14 травня виконання графіку запланованих будівельних робіт на спорткомплексу, що фінансуються за рахунок обласного бюджету, проінспектували заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін і начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик.

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Як повідомлялося, у Донецькій області в 2021 році заплановано реалізовувати 34 проєкти в межах президентської програми «Велике будівництво». 29 з цих проєктів мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти), 5 – це проєкти економічного розвитку. Більшість із запланованого має бути завершено до кінця 2021 року (21 проєкт), решта – у 2022 році.