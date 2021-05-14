Поїзд Ковель – Миколаїв почав курсувати з 14 травня

Новий поїзд сполученням Ковель — Миколаїв почав курсувати з 14 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв – о 10:13. Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення – 14:34, прибуття до Ковеля – о 13:36.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця на травневі свята призначала 26 додаткових поїздів. Загалом впродовж вихідних та святкових днів травня залізницею подорожували 840 263 пасажири.