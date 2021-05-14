Дві жінки побилися на борту літака МАУ, який летів з Туреччини до Запоріжжя

Бійка між двома жінками сталася на борту літака МАУ, який летів із Туреччини до Запоріжжя. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессофіцер Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Олена Лебединська.

«11 травня о 14 годині до відділу поліції №3 в Запоріжжі надійшла заява від 26-річної жінки про те, що невстановлена особа, перебуваючи у салоні літака, в аеропорту міста Запоріжжя, на ґрунті раптово виниклого конфлікту спричинила їй тілесні ушкодження», - зазначили в поліції.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження). Призначено низку судово-медичних досліджень, тривають слідчі дії.