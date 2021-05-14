Поліція вибачилася перед жителькою Київщини за затримання, яке було у 1999 році

Ліквідаційна комісія Васильківського міського відділу ГУ МВС в Київській області вибачилася перед жителькою Київщини за затримання, яке відбулося у 1999 році.

Як передає Укрінформ, відповідне оголошення ліквідаційна комісія опублікувала у газеті "Голос України" напередодні.

"Відповідно до вимог ст. 25 Закону України "Про міліцію", Васильківський міський відділ ГУ МВС в Київській області публічно вибачається за дії працівників міліції, які полягали у незаконному затриманні громадянки Погребної Любові Григорівни 19 квітня 1999 року", - йдеться в оголошенні.

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Ще 2007 року Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити мешканці Київської області 50-річній Любові Погребній 1,7 тис. євро за тривале невиконання рішення українського суду у її справі. Погрібна звернулася до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення її прав, в тому числі на незаконні дії міліції.

Вона і її колишній чоловік заснували декілька громадських організацій, серед яких "Любава" та "Родина".

15 квітня 1999 року була порушена кримінальна справа щодо колишнього чоловіка Погребної за незаконне привласнення гуманітарної допомоги. Цього самого дня, у рамках цієї кримінальної справи, було заарештовано заявницю, проведено обшук її будинку і гаражів та вилучено деяке майно заявниці. Працівники правоохоронних органів також вилучили деякі документи громадської організації "Любава".

19 квітня 1999 року заявницю було заарештовано за підозрою у скоєнні злочину. Відповідно до тверджень Погребної, її допитували вночі, працівники правоохоронних органів погрожували їй, і її було піддано нелюдському поводженню під час допитів і тримання.

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20 квітня 1999 року, за твердженням заявниці, у зв'язку з психічними розладами та загальним погіршенням стану здоров'я, співробітники МВС відвезли її до психіатричної лікарні. Наступного дня Погребна була звільнена під підписку про невиїзд, однак залишилась в лікарні до 30 квітня 1999 року. 30 квітня 1999 року було скасовано підписку про невиїзд. Відповідно до тверджень заявниці їй було повідомлено про це листом тільки 23 червня 2006 року.

23 травня 2000 року голова Київського обласного суду скасував ухвалу від 16 квітня 1999 року і закрив справу у зв'язку з відсутністю доказів адміністративного порушення.