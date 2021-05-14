На дорогах Закарпаття «швидку» супроводжуватиме поліція

Упродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Таким чином в області фіксуватимуть порушників, котрі не звільняють дорогу медикам.

Про це повідомляють на офіційному сайті Закарпатської ОДА, передає Укрінформ.

Як зазначив під час засідання Координаційної ради з безпеки дорожнього руху перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, в області фіксують випадки, коли карета «швидкої» не може вчасно приїхати на місце транспортної пригоди чи просто дістатися адреси у межах міста.

За його словами, це відбувається тому, що водії не реагують на сигнали і не звільняють дорогу медикам, блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях.

«Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя. Тому ми будемо контролювати ці речі", - наголосив Білецький.

Разом із тим, в ОДА наразі не повідомляють, коли саме на дорогах області розпочнеться цей експеримент.

Як зазначається, основне завдання Координаційної ради з безпеки дорожнього руху полягає у забезпеченні координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та їх об’єднань, установ і організацій, незалежно від форм власності і господарювання задля безпеки дорожнього руху.