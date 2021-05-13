На Донеччині вшанували пам’ять десантників, які загинули під Слов’янськом у 2014 році
Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.
«Представники Донецької облдержадміністрації та місцевої територіальної громади вшанували пам’ять 6 десантників 95-ї окремої аеромобільної бригади, які загинули під Слов’янськом 13 травня 2014 року», - йдеться у повідомленні.
На Донеччині вшанували пам’ять десантників, які загинули під Слов’янськом 13 травня 2014 року / Фото: Донецька ОДА
В ОДА нагадали, що 7 років тому на околиці села Маячка російські найманці із заздалегідь підготовленої засідки обстріляли тилову колону десантників 95-ї окремої аеромобільної бригади.
Внаслідок обстрілу загинули майор Заброцький Вадим, капітан Дульчик Віталій, сержант Рудий Віталій, сержант Славіцький Олег, молодший сержант Хрущ Сергій, старший солдат Якимов Олександр. Ще 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.
Указом Президента України «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу», всі загиблі військовослужбовці нагороджені орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).