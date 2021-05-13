Поліція затримала банду торговців зброєю із зони ООС

У Дніпропетровській області поліцейські затримали злочинну групу збувачів вогнепальної зброї та вибухівки із зони операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

Як встановили поліцейські, злочинне угруповання з міжрегіональними зв’язками діяло на Дніпропетровщині упродовж 2020-2021 років.

"Учасники групи зорганізувались із метою незаконного ввозу з території операції Об’єднаних сил вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, для подальшого збуту на територіях Дніпропетровської та Запорізької областей", - повідомили у Нацполіції.

На Дніпропетровщині поліцейські затримали злочинну групу / Фото: Національна поліція

Оперативники та слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури документували злочинну діяльність групи упродовж кількох місяців. Вони встановили, що до складу угруповання увійшли жителі Дніпропетровської області. «Товар» збували як із рук в руки, так і безконтактно – надсилали поштою.

12 травня під час збуту автомата АКСУ-74 учасників групи затримали оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції, слідчі та оперативники поліції Дніпропетровської області, за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та поліції особливого призначення, із залученням вибухотехніків та кінологів.

У Дніпрі, Запоріжжі та на території Дніпропетровської області за місцями проживання та у транспортних засобах учасників групи провели понад 20 одночасних обшуків.

"У результаті виявлено та вилучено автомат АКСУ, направляючі протитанкові керовані ракети, міни, артилерійські постріли, гранати, набої різного калібру, пістолети, карабіни та рушниці. Також вилучено 400 000 гривень і близько 8 000 доларів США", - наголошують у поліції.

За результатами проведених слідчих та розшукових дій шістьом особам оголосили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Двох осіб уже затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

"Поліцейські подали клопотання про застосування відносно усіх підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - додали у Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня на Донеччині правоохоронці затримали чоловіка, який збував вогнепальну зброю та боєприпаси на території прифронтового Маріуполя.