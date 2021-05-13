Ще один міст на Київщині відновлять у рамках «Великого будівництва»
Капітальний ремонт споруди завершиться вже цього року, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
Зазначається, що йдеться про міст на автодорозі місцевого значення О101914 /Р-04/–Плоске. Загальна вартість робіт – 15 млн гривень.
«Капремонт цього об’єкта розпочався у минулому році. Цьогоріч уже плануємо його завершити. Основну частину робіт підрядники вже виконали», - розповів очільник області Василь Володін.
На об’єкті встановили монолітну залізобетонну мостову плиту, відремонтували зовнішній шар опор мосту і прогонових конструкцій, а також влаштували тротуари й дорожнє покриття.
Зараз підрядники працюють над встановленням відбійного огородження та впорядкуванням берегів річки.
Як повідомляв Укрінформ, у лютому заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що протягом цього року в Україні побудують, реконструюють та відремонтують 6 500 км автодоріг та 245 штучних споруд, у тому числі мостів.