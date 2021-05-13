Ще один міст на Київщині відновлять у рамках «Великого будівництва»

Міст на автомобільній дорозі у Рокитнянському районі Київської області буде відновлений за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Капітальний ремонт споруди завершиться вже цього року, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Зазначається, що йдеться про міст на автодорозі місцевого значення О101914 /Р-04/–Плоске. Загальна вартість робіт – 15 млн гривень.

«Капремонт цього об’єкта розпочався у минулому році. Цьогоріч уже плануємо його завершити. Основну частину робіт підрядники вже виконали», - розповів очільник області Василь Володін.

На об’єкті встановили монолітну залізобетонну мостову плиту, відремонтували зовнішній шар опор мосту і прогонових конструкцій, а також влаштували тротуари й дорожнє покриття.

Зараз підрядники працюють над встановленням відбійного огородження та впорядкуванням берегів річки.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що протягом цього року в Україні побудують, реконструюють та відремонтують 6 500 км автодоріг та 245 штучних споруд, у тому числі мостів.