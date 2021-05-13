Стали відомі імена журналістів, які загинули у ДТП на Полтавщині

У зіткненні легковика і вантажівки на автошляху Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро загинули полтавські журналісти Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.

Як передає Укрінформ, голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов висловив співчуття родинам загиблих, повідомляє пресслужба ОДА.

«Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих полтавських журналістів Володимира Непийпива та Костянтина Худолія. Вони були професіоналами своєї справи, щирими, добрими людьми. Знав їх особисто. Передаю слова підтримки їхнім рідним, близьким і колегам. Світла пам’ять», – зазначив Синєгубов.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 13 травня, близько 12-ї години в результаті зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули журналісти українського телеканалу. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.