Школа на Волині переселиться в нове приміщення

Школа на Волині переселиться в нове приміщення

Велике будівництво
Укрінформ
Нова сучасна школа на 400 місць зводиться у селі Башлики Волинської області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», її відкриють до початку навчального року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Волинської облдержадміністрації.

Зараз діти навчаються у приміщенні старого будинку культури у три зміни. Тому будівництво нової школи максимально пришвидшили. Нині на об’єкті працюють понад 60 будівельників. На виконання проєкту виділено 49 млн гривень.

Зазначається, що основні будівельні роботи вже завершено. Зараз у приміщенні школи викладають плитку і підлогу, встановлюють двері та монтують вентиляційні системи. Також тут будують очисні споруди, вже встановлені протипожежні резервуари і зведено ангар для шкільного автобуса.

«У новому навчальному закладі будуть створені комфортні умови для якісного навчання школярів та роботи педагогічного колективу», - прокоментував голова ОДА Юрій Погуляйко.

Загальна площа навчального закладу в Башликах становить 8 105 кв. метрів. Тут буде спортивний зал площею понад 450 кв. метрів, харчоблок. Усі приміщення відповідатимуть нормам інклюзії: ширина дверей становить 1 метр, класні кімнати та санвузли не мають порогів, також встановлять спеціальний ліфт.

Окрім школи у Башликах, обласна влада цьогоріч планує завершити будівництво навчального закладу в селі Піща Ковельського району.

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Як повідомляв координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цьогоріч в Україні буде відремонтовано та побудовано 95 шкіл. Також за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського 2021 року планують відкрити 70 дитсадків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень лікарень.

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