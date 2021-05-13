Подальша доля «Арени Львів» може вирішитися цього року

Міжвідомча комісія, створена за ініціативи міністра КМУ Олега Немчінова проводить аудит стадіону "Арена Львів", результати очікують в першому півріччі 2021 року.

Про це під час брифінгу «Реконструкція закладів охорони здоров’я та об’єктів спортивної інфраструктури 2021» повідомив директор Управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім'як, передає кореспондент Укрінформу.

"Цей весь об'єкт потребує тотального аудиту, оскільки підрядників, які його робили, їх просто вже немає, відповідно немає первинних документів. Я думаю, що до кінця першого півріччя цього року ми побачимо результати цього аудиту. І тоді зможемо робити перші кроки, щоб запрацював цілісний комплекс. Адже по документах сьогодні це виключно поле і частина трибун, а всі решта складові цього величезного об'єкта не введені в експлуатацію і знаходяться в «тестовій» експлуатації майже 10 років», - сказав Хім’як.

Він додав, що наразі "м'яч на стороні держави". А Львівська ОДА завжди в тісній комунікації з міністерством і завжди йде назустріч.

«Але дійсно, цього року, вперше за стільки років після Євро-2012, відбуваються реальні кроки стосовно аудиту. І без нього далі рухатись не можна", - зазначив директор Управління молоді і спорту.

Як повідомляв Укрінформ, в березні, під головуванням міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова відбулася нарада, на якій презентували варіанти розв'язання проблеми боргів та добудови об'єктів інфраструктури, будівництво яких було розпочато і не завершено в рамках Державної програми з проведення в Україні Євро-2012, серед них «Арена-Львів», стадіон «Скіф» (Львів), зона гостинності НСК «Олімпійський».

Борги держави по зведених для чемпіонату з футболу об’єктах склали 972,51 млн грн, з них 253,1 млн – це борги по стадіонах «Арена-Львів» та НСК «Олімпійський».