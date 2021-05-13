На Запоріжжі завершують ремонт на міжнародній трасі вартістю понад ₴500 мільйонів

На міжнародній автомобільній трасі М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта в межах Мелітопольського району в рамках національного програми "Велике будівництво" ведуться роботи з ремонту автошляху. Дорога буде готова вже до початку курортного сезону.

Про це під час виїзної наради в коментарі журналістам сказав в.о начальника Служби автодоріг у Запорізькій області Олег Галич, передає кореспондент Укрінформу.

Ремонт ділянки автомобільної траси М-18 розпочався в межах Мелітопольського району ще в 2020 році. Роботи виконує турецька компанія "Азалтін".

"В минулому році було виконано 7,2 км, залишок на цей рік - 19,6 км. Було зазначено, аби роботи по основному проїзду були завершені до початку туристичного сезону, а саме - до 1 червня. Залишилось 2 км. На наступному тижні завершимо. Потім виконаємо укріплення узбіч, видалення чагарників, встановлення бар'єрної огорожі, дорожніх знаків. Загальна вартість робіт - 518 млн грн, з яких 418,2 млн грн - вартість робіт цього року", - сказав Галич.

Ремонт фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Враховуючи те, що рух на дорозі дуже інтенсивний, на ділянці, де виконуються роботи, встановили реверс.

Якість робіт контролює незалежний технагляд - українсько-турецька компанія "Dolsar". Підрядник надав гарантійний термін верхнього шару - 3 роки, основи - 8 років.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого повідомив, що в Україні у 2021 році буде побудовано і відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.