На Запоріжжі завершують ремонт на міжнародній трасі вартістю понад ₴500 мільйонів
Про це під час виїзної наради в коментарі журналістам сказав в.о начальника Служби автодоріг у Запорізькій області Олег Галич, передає кореспондент Укрінформу.
Ремонт ділянки автомобільної траси М-18 розпочався в межах Мелітопольського району ще в 2020 році. Роботи виконує турецька компанія "Азалтін".
"В минулому році було виконано 7,2 км, залишок на цей рік - 19,6 км. Було зазначено, аби роботи по основному проїзду були завершені до початку туристичного сезону, а саме - до 1 червня. Залишилось 2 км. На наступному тижні завершимо. Потім виконаємо укріплення узбіч, видалення чагарників, встановлення бар'єрної огорожі, дорожніх знаків. Загальна вартість робіт - 518 млн грн, з яких 418,2 млн грн - вартість робіт цього року", - сказав Галич.
Ремонт фінансується за рахунок коштів державного бюджету.
Враховуючи те, що рух на дорозі дуже інтенсивний, на ділянці, де виконуються роботи, встановили реверс.
Якість робіт контролює незалежний технагляд - українсько-турецька компанія "Dolsar". Підрядник надав гарантійний термін верхнього шару - 3 роки, основи - 8 років.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого повідомив, що в Україні у 2021 році буде побудовано і відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.