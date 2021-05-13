На Донеччині за програмою «Велике будівництво» ремонтують чотири школи

На Донеччині за програмою Президента «Велике будівництво» капітально ремонтують одну школу в прифронтовому Торецьку та три школи – у Бахмуті.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

«В рамках програми «Велике будівництво» у Торецьку проводиться капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 6, у Бахмуті реконструюють загальноосвітню школу I—III ступеня № 11 — багатопрофільний ліцей, загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 12, загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 18 ім. Дмитра Чернявського», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що проєкт капітального ремонту Торецької школи фінансується коштом Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). З початку реалізації проєкту використано 42 293,59 тис. грн. Будівельна готовність складає 85 %.За кошти міського бюджету буде проведений капітальний ремонт басейну, загальна кошторисна вартість складає 6 144,462 тис. грн.

У Бахмутській ЗОШ № 11 будівельна готовність становить 35,5 %. Касові видатки у 2021 році не проводились.

У Бахмутській ЗОШ № 12 будівельна готовність становить 47,5 %.

Ще один освітній заклад у Бахмуті, - ЗОШ № 18, готовий на 40,5%.

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Як повідомлялося, у Донецькій області в 2021 році заплановано реалізовувати 34 проєкти за програмою «Велике будівництво», 29 з цих проєктів мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти).