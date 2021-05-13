На Донеччині за програмою «Велике будівництво» ремонтують чотири школи

На Донеччині за програмою «Велике будівництво» ремонтують чотири школи

Велике будівництво
Укрінформ
На Донеччині за програмою Президента «Велике будівництво» капітально ремонтують одну школу в прифронтовому Торецьку та три школи – у Бахмуті.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

«В рамках програми «Велике будівництво» у Торецьку проводиться капітальний ремонт загальноосвітньої школи № 6, у Бахмуті реконструюють загальноосвітню школу I—III ступеня № 11 — багатопрофільний ліцей, загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 12, загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 18 ім. Дмитра Чернявського», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що проєкт капітального ремонту Торецької школи фінансується коштом Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). З початку реалізації проєкту використано 42 293,59 тис. грн. Будівельна готовність складає 85 %.За кошти міського бюджету буде проведений капітальний ремонт басейну, загальна кошторисна вартість складає 6 144,462 тис. грн.

У Бахмутській ЗОШ № 11 будівельна готовність становить 35,5 %. Касові видатки у 2021 році не проводились.

У Бахмутській ЗОШ № 12 будівельна готовність становить 47,5 %.

Ще один освітній заклад у Бахмуті, - ЗОШ № 18, готовий на 40,5%.

Читайте також: На Полтавщині звели шкільний спортзал

Як повідомлялося, у Донецькій області в 2021 році заплановано реалізовувати 34 проєкти за програмою «Велике будівництво», 29 з цих проєктів мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-