Міст у Немирові відремонтують до кінця вересня

У Немирові Вінницької області за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» до кінця вересня поточного року завершиться ремонт аварійного мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С-02-14-52 /Стрий-Тернопiль-Кропивницький-Знам'янка/ - Немирів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що переможцем тендеру на проведення капітального ремонту мосту стало ДП "ГРАНІТ Украïна" з ціновою пропозицією 6 807 347,94 гривень. Згідно з договірними зобов'язанням, завершити об'єкт планують до 30 вересня 2021 року.

Міст у Немирові ремонтуватимуть у декілька етапів. Зараз будівельники встановлюють огородження та влаштовують водовідвід, аби утримувати певний рівень води упродовж усього будівництва. Далі перенесуть електрокабелі та демонтують старі плити, перила та інші конструкції, проведуть земляні роботи й почнуть сам ремонт.

Об'єкт розташований на в’їзді до Немирова та є частиною дороги, що сполучає місто із трасою Стрий-Тернопiль-Кропивницький-Знам'янка. Крім того, міст збудований в охоронній зоні пам’ятки архітектури XIX століття «Електростанція і млин». Це один з перших парових млинів-електростанцій на території України, тому об’єкт цікавий для туристів.

В обладміністрації впевнені, що відремонтований міст та покращення інфраструктури в цілому допоможуть Немирівській громаді розвивати туризм та місцеву економіку.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартував проєкт «Велика реставрація». За словами координатора програми, заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, протягом трьох років планується відновлення 150 пам’яток культури. Разом із масштабним ремонтом доріг це стимулюватиме туризм й допоможе українцям відкрити для себе країну.