У Маріуполі затримали ексміліціонера, який торгував зброєю

Правоохоронці затримали чоловіка, який збував вогнепальну зброю та боєприпаси на території прифронтового Маріуполя.

Як передає Укрінформ, про це 12 травня повідомили в прокуратурі Донецької області.

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2021 року 39-річний чоловік двічі збув оперативному покупцеві зброю та бойові припаси. Гранату РГД 5 і 16 патронів правопорушник оцінив у 3500 грн, а пістолет "Макарова" 1960 року випуску зі знищеним серійним номером та 8 набоями до нього у 42 тис. грн.

11 травня торгівця зброєю затримали.

"Аби сховати докази своєї злочинної діяльності, правопорушник зателефонував родичам, щоб вони забрали з будинку його співмешканки у Бахмуті дві спортивні сумки, які згодом, під час обшуку автівки шурина на одному із блокпостів, виявили правоохоронці. Серед вилученого: 3 корпуси гранати РГД-5, 405 набоїв різного калібру, 4 магазини від автомата Калашнікова, 6 тротилових шашок і 10 пластин динамічного захисту для танків, що містять у своєму складі вибухову речовину "пластид", - повідомили в прокуратурі.

Окрім того, як зазначається, у ході обшуку на орендованій квартирі у Маріуполі вилучено 3 тротилові шашки, 2 корпуси гранати РГД-5, 13 електродетонаторів, магазин до пістолета "Макарова" з 8 набоями до нього, механічну частину запалу УЗРГМ, 30 набоїв калібру 9х18 мм, а також предмети, схожі на імітаційну гранату та ЗПТ-60.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення або зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв).

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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У поліції Донеччини уточнили, що підозрюваний - колишній співробітник міського управління міліції. У його затриманні брали участь працівники внутрішньої безпеки Нацполіції, слідчого управління ГУНП в Донецькій області та прокуратури.

Фото: police.dn.ua