У Краматорську школярі повертаються за парти

В усіх школах Краматорська у зв’язку з поліпшенням епідемічної ситуації в місті з 13 травня поновлюється звичайний режим навчання.

Як передає Укрінформ, таке рішення було прийняте 12 травня під час спільного засідання комісії з питань ТЕБ і НС та штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Краматорську, йдеться на сайті міськради.

За парти учні повернуться 13 травня, а керівникам навчальних закладів вищої та професійно-технічної освіти рекомендується ухвалення рішення щодо відмови від дистанційної або змішаної форми навчання здійснювати з урахуванням поточної епідеміологічної ситуації в місті та рівня захворюваності серед студентів та викладацького складу.

Також з 13 травня у Краматорську поновлюють свою роботу у звичайному режимі заклади культури, за умови дотримання встановлених обмежень та виконання протиепідемічних заходів.

Крім того, враховуючи поліпшення епідемічної ситуації, перевезення пасажирів пільгових категорій, у тому числі людей похилого віку, з 12 по 19 травня здійснюватимуться виключно з 08.00 до 16.00 та після 18.00 у робочі дні. У вихідні дні графік перевезення пільгових категорій населення залишається незмінним. При цьому діти віком до 18 років пільгових категорій можуть користуватися громадським транспортом без обмежень у часі, йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 4 538 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 2 129 073 людей.

З початку пандемії на Донеччині вже зареєстровано 84 459 осіб, які захворіли на коронавірусну інфекцію, померли від ускладнень цієї хвороби 1 901 особа, одужали 70 664.