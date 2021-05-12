Відкриття руху по вантовому мосту в Запоріжжі відтермінували

Через пошкодження плавкрана “Захарій”, який задіяний у будівництві мостових переходів через р. Дніпро у Запоріжжі, строки відкриття першої частини мосту доведеться відтермінувати.

Про це сьогодні журналістам сказав заступник начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олександр Шандиба, передає кореспондент Укрінформ.

“Як ми обіцяли і планували до кінця поточного року змонтувати верхову сторону вантового мосту - ми це виконаємо. В планах є змонтувати і низову частину мосту, але без робіт по проїзній частині. Верхову частину ми плануємо повністю завершити з відкриттям руху. Хотілось відкрити рух до дати 24 серпня, але, на жаль, тільки до кінця поточного року”, - сказав Шандиба.

Він нагадав, що 6 травня під час робіт на річці Дніпро кран зіштовхнувся із підводною скелею та пошкодив днище. Ушкодження не глобальне, має локальний характер, але для того, аби кран знову запустити в роботу, необхідно зробити обстеження і ремонт в заводських умовах, щоб регістр судноплавства надав дозвіл на експлуатацію.

Сьогодні, 12 травня, кран LK-800 (саме таку офіційну назву має кран "Захарій") вирушив до Херсона. На місце призначення він має прибути за три дні. Там на нього вже чекають спеціалісти.

“Очікуємо якнайшвидше його повернення. Більш детально строки повернення ми скажемо, коли його на заводі обстежать і будуть визначені обсяги робіт”, - прокоментували в Службі автодоріг.

За оптимістичним прогнозами дорожників, ремонт триватиме 25-28 днів, плюс три дні на зворотну дорогу. Витрати на ремонтні роботи на себе візьме власник судна. Кран ходить під прапором Камеруна.

“Хто власник - не можу сказати. Але це не за рахунок будівництва буде фінансуватись ремонт”, - запевнив Шандиба.

Наразі на будівництві мостових переходів задіяно близько 500 чоловік, роботи ведуться в режимі 24/7. Мостобудівники найбільше зосереджені на будівництві балкового мосту через р. Старий Дніпро. Там триває процес насування низової гілки майбутнього мостового переходу. Будівельники вже “насунули” понад 160 метрів із 340.

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Як повідомлялося, запорізькі мости - є флагманом національної програми Президента “Велике будівництво”. Роботи виконує турецька компанія “Онур”. Вартість будівництва складає 11,4 млрд грн.

У грудні 2020 року під час візиту до Запоріжжя Президент Володимир Зеленський відкрив першу частину балкового мосту через річку Старий Дніпро, який є частиною автотранспортної магістралі, що будується з 2004 року. Тоді ж Зеленський сказав, що було б добре відкрити рух по всій верховій частині мосту до 24 серпня 2021 року.