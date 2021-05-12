У Вінниці вироблятимуть спорядження для зимових видів спорту - стартувало будівництво заводу

У Вінниці в середу стартувало будівництво одного з найбільших у світі заводу з виготовлення спорядження для зимових видів спорту компанії HEAD international Holding, GmbH з інвестиціями 80 млн євро.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Департаменті в справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У відомстві зазначили, що новий завод збудують на території Індустріального парку «Вінтер Спорт», що на південно-східній околиці міста. Площа виробничих об’єктів становитиме близько 50 тисяч кв. м. Тут виготовлятимуть спорядження для зимових видів спорту, а саме, лижі, лижні черевики та лижні кріплення.

Компанія Head планувала розпочати будівництво заводу в квітні 2020 року. Утім, через пандемію коронавірусу початок робіт перенесли на 2021 рік. Впоратися з реалізацією проєкту планують за 18 місяців

Загальний обсяг інвестицій, які компанія планує інвестувати у проєкт, становитиме приблизно 80 млн євро, з них власне на будівництво вінницького заводу - 50 млн євро. Також до Вінниці буде перенесено виробниче обладнання вартістю близько 30 мільйонів євро.

У результаті будівництва заводу у Вінниці з’явиться 1450 нових робочих місць. На першому етапі працевлаштують 200−300 осіб, на другому - до 600, решту – після введення в експлуатацію третьої черги будівництва.

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Як повідомляло агентство, 3 вересня 2019 року поруч з Вінницьким індустріальним парком заклали символічну капсулу найбільшого у світі заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту HEAD International Holding GmbH.

Рішення про будівництво свого нового заводу у Вінниці менеджери компанії ухвалили у 2018 році. Згодом було підписано Меморандум про порозуміння між з Вінницькою обласною державною адміністрацією, Вінницькою міською радою та КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» (ВМЦІ) за участі директора Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

Компанія HEAD (ХЕД) – провідний виробник спортивного спорядження у світі. Охоплює три основні спортивні напрями: зимові види спорту, ракеткові види спорту, дайвінг та плавання. HEAD – виготовляють продукцію для тенісу (ракетки та м’ячі), ракетки для сквошу та ракетболу, гірські лижі, лижні кріплення та взуття, сноуборди, продукцію для плавання та спортивний одяг. Penn - м’ячі компанії Penn є офіційними для Тенісної Чемпіонської серії та першими за обсягами продажів в Америці. Tyrolia - є найбільшим у світі виробником гірськолижних кріплень. Mares - один із світових лідерів з виробництва спорядження для дайвінгу. SSI - надає тренувальні матеріали та проводить сертифікацію для занурень з аквалангом для дайверів, інструкторів з дайвінгу, дайвінг-центрів по всьому світу.