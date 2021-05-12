Харківщина отримала додаткові 3300 доз СOVID-вакцини із Запорізької області

Завдяки перерозподілу Харківська область отримала додаткові 3300 доз вакцини AstraZeneca-SKBio із Запорізької області.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного департаменту охорони здоров’я, передає Укрінформ.

«Вакцину AstraZeneca-SKBio перерозподілили в наш регіон із Запорізької області. Цю партію вакцини спрямують на щеплення громадян категорії 65+, а також на проведення ревакцинації», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерством охорони здоров'я України на минулому тижні ухвалило рішення перерозподілити з інших регіонів близько 5 тис. доз вакцини від коронавірусу на Харківщину, яка використала майже всі виділені дози.

Також, як повідомив 11 травня заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, регіон очікує 13 травня на чергову поставку вакцини CoronaVac, в адміністрації сподіваються на 20 тис. доз.

Як повідомлялося, за минулу добу в області COVID-19 підтверджено у 345 осіб. Усього зареєстровано 141115 лабораторно підтверджених випадків, з них одужало 117538 хворих, 2954 – померло.

Станом на ранок 12 травня в регіоні щеплено першою дозою вакцини 41661 особа, ще 30 отримали по дві дози.