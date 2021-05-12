Шахтарям Львівщини погасили заборгованість із зарплати - ОДА

На рахунки ДП «Львіввугілля» 12 травня надійшли кошти з державного бюджету в сумі 197 млн грн для погашення заборгованості із виплати заробітної плати шахтарям.

Про це інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Неодноразові звернення Львівської облдержадміністрації до уряду України та конструктивна співпраця з Міненерго України пришвидшили виділення коштів за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі», - зазначили в департаменті.

Зазначається, що заборгованість за січень-березень, без лікарняних та мобілізаційних виплат, погасили в повному обсязі та виплатили 27 млн грн шахтним працівникам ДП «Львіввугілля» за квітень.

Загалом за квітень виплачено 61% заробітної плати промислово-виробничому персоналу шахт підприємства.

Заборгованість за лікарняними та мобілізаційними виплатами за січень-березень (залишок) виплатять при надходженні коштів від реалізації вугільної продукції.

Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня Львівська ОДА звернулася до Міненерго з вимогою погасити борги із зарплати гірникам шахти «Львівугілля» за кошти, передбачені на 4-й квартал за програмою реструктуризації. Станом на початок квітня заборгованість становила понад 260 млн грн.

Сьогодні, 12 травня, у Києві гірники провели всеукраїнську акцію протесту біля Офісу Президента, вимагаючи виплатити зарплати та зупинити руйнівні процеси у вугільній галузі. За словами голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, наразі по Україні накопичилося понад 2 млрд грн зарплатного боргу, не закриті виплати січня, лютого, березня та квітня.

Шахтарі влаштували акцію протесту під ОП / Фото: Олена Худякова, Укрінформ