У Галицькому природному парку захворіла вовчиця Петра

У реабілітаційному центрі Галицького НПП захворіла вовчиця Петра. Фахівці призначили лікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Галицький національний природний парк на своїй сторінці у Фейсбуці.

«У Центрі реабілітації 7 травня важко захворіла наша улюблениця - вовчиця Петра. Для обстеження та встановлення діагнозу тварину доставлено у "ОлВет" в м. Івано-Франківську. Проведено клінічні, лабораторні та ультразвукові дослідження та встановлено набряк легень, вільну рідину у грудній порожнині, хронічний холангіт. Розроблено план лікування», - повідомляє Галицький НПП.

За їхньою інформацією, завдяки оперативності фахівців стан тварини значно покращився. Вовчиця вже вдома, знаходиться під посиленим наглядом та проходить курс лікування за рекомендаціями клініки.

Галицький національний природний парк працює на Прикарпатті з 2005 року. Площа земель парку – 14684,8 га. З 2007 року тут функціонує Центр реабілітації диких тварин. Сюди приймають тільки хворих, або скалічених за різних обставин, а також молодих тварин, які не можуть самі добувати їжу і в дикій природі приречені на загибель.

Фото: Галицький національний природний парк