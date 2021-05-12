У Галицькому природному парку захворіла вовчиця Петра

У Галицькому природному парку захворіла вовчиця Петра

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Укрінформ
У реабілітаційному центрі Галицького НПП захворіла вовчиця Петра. Фахівці призначили лікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Галицький національний природний парк на своїй сторінці у Фейсбуці.

«У Центрі реабілітації 7 травня важко захворіла наша улюблениця - вовчиця Петра. Для обстеження та встановлення діагнозу тварину доставлено у "ОлВет" в м. Івано-Франківську. Проведено клінічні, лабораторні та ультразвукові дослідження та встановлено набряк легень, вільну рідину у грудній порожнині, хронічний холангіт. Розроблено план лікування», - повідомляє Галицький НПП.

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За їхньою інформацією, завдяки оперативності фахівців стан тварини значно покращився. Вовчиця вже вдома, знаходиться під посиленим наглядом та проходить курс лікування за рекомендаціями клініки.

Галицький національний природний парк працює на Прикарпатті з 2005 року. Площа земель парку – 14684,8 га. З 2007 року тут функціонує Центр реабілітації диких тварин. Сюди приймають тільки хворих, або скалічених за різних обставин, а також молодих тварин, які не можуть самі добувати їжу і в дикій природі приречені на загибель.

Фото: Галицький національний природний парк

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