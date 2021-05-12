В Одесі затримали кардіохірурга на хабарі в $11 тисяч за операцію на серці

Співробітники поліції та УСБУ в Одеській області затримали при одержанні хабара в $11 тис. завідувача відділенням кардіохірургії комунальної лікарні.

Про це повідомляє пресслужба облпрокуратури, передає Укрінформ.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської облпрокуратури слідчі СУ ГУ НП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників СБУ затримали під час одержання неправомірної вигоди завідувача відділенням кардіохірургії однієї з комунальних медичних установ Одеси", - йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що лікар вимагав та одержав $11 тис. хабаря від пацієнта лікарні за проведення операції на серці з протезування висхідного відділу аорти.

За даними слідства, у медичному закладі систематично отримували гроші від громадян, які проходять лікування або потребують іншої медичної допомоги.

Медики, використовуючи своє посадове становище, організували механізм поборів із пацієнтів, які готуються до важких операцій на серці. Проведення таких операцій вони оцінювали від 80 до 400 тис. грн - в залежності від їх складності та стану хворих.

У прокуратурі додали, що такого роду операції за законодавством України повинні проводитися безкоштовно, придбання протезів, клапанів шунтів теж здійснюється за бюджетні кошти.

Наразі вирішуються питання щодо оголошення вказаній посадовій особі про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня на Луганщині Служба безпеки України викрила посадовців поліції на вимаганні грошей від наркозалежних.