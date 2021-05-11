Учасники першого в країні поліцейського кадетського корпусу дали клятву

У Вінниці у вівторок 36 юнаків та дівчат, які проходять навчання в межах першого в країні проєкту «Кадетський корпус поліції», урочисто дали Клятву кадета.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Укрінформ.

«У Вінниці 36 юнаків та дівчат, які проходять навчання в межах проєкту «Кадетський корпус поліції», урочисто дали Клятву кадета. Молодіжний проєкт стартував на початку лютого цього року на базі ГУНП у Вінницькій області. Головна його мета – підготовка випускників шкіл, які за місяць завершать навчання, та вступатимуть до закладів вищої освіти системи МВС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь у пілотному проєкті взяли 18 хлопців та 18 дівчат – цьогорічних випускників загальноосвітніх закладів, які обрали за майбутню професію службу в поліції.

Четвертий місяць на базі тренінгового центру поліції Вінниччини, де є новітнє оснащення та сучасні спортивні зали, вони отримують фахові теоретичні знання та фізичну підготовку, необхідні майбутнім поліцейським.

Як повідомляло агентство, соціальний молодіжний проєкт «Кадетський корпус поліції» стартував 2 лютого. Навчання кадетів здійснюється безкоштовно за рахунок підтримки Вінницької обласної та міської влади. Вихованці кадетського корпусу забезпечені одностроєм та усім необхідним для підготовки.

У Вінниці учасники першого в країні поліцейського кадетського корпусу склали клятву / Фото: Національна поліція

Проєкт орієнтований на учнів випускних класів або коледжів, які мають бажання здобути в подальшому освіту у вузах МВС. Керівництво ГУ НПУ у Вінницькій області підписало меморандум про співпрацю з «поліцейським» вишем - з Одеським державним університетом внутрішніх справ. Фахівці університету консультують старшокласників, допомагають готуватися до ЗНО, а також розповідають кадетам про особливості навчання у виші системи МВС. Окрім того, допомагають набути належної фізичної підготовки.