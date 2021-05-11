Українські десантники у Чорному морі відпрацювали «бій» і висадку на берег

Корабельно-катерна група у складі підрозділу військових моряків і курсантів Військової академії Одеси відпрацювала в Чорному морі висадку морського десанту й ведення морського бою з умовним противником.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Armyinform.

"В акваторії Чорного моря проведено заходи з підготовки корабельно-катерного складу національних ВМС і майбутніх офіцерів морської піхоти — курсантів Військової академії Одеси. Військові моряки, зокрема, вдосконалювали рівень підготовки під час ведення бойових дій з кораблем умовного противника, відпрацювали всі види корабельної оборони й виконали заходи морської десантної підготовки з висадкою десанту на необладнане узбережжя", - йдеться у повідомленні.

У Чорному морі відпрацьовували висадку морського десанту / Фото: АрміяInform

Зазначається, що під час виходу в море корабельно-катерна група провела низку навчальних вправ з бойовими стрільбами, а також відпрацювала курсові завдання та ряд залікових вправ, серед яких ведення морського бою, керування кораблем у складних метеорологічних умовах, боротьба за живучість корабля тощо.

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Водночас курсанти-морпіхи факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ Військової академії Одеси провели десантування із середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» та десантного катера «Сватове» ВМС ЗС України на необладнане узбережжя, після чого взяли під контроль визначену ділянку.