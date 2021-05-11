Збитки в 20 мільйонів: на Сумщині викрили гендиректора підприємства

Правоохоронці викрили у Сумській області генерального директора машинобудівного підприємства у корупційних діях зі збитками в 20 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

“Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Сумській області, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури, повідомлено про підозру колишньому генеральному директорові машинобудівного акціонерного товариства за фактом невиконання рішення суду та зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, гендиректор, зловживаючи повноваженнями, за попередньою змовою з приватним виконавцем допустив незаконне відчуження за заниженою ціною на користь наближеної особи нежитлового приміщення готелю, що належав об’єднанню.

Як зазначають у поліції, попри наявність значної суми заборгованості перед фізичними та юридичними особами, підтвердженої судовими рішеннями, з передбачених за укладеним договором коштів за готель в сумі 19,5 млн гривень було виплачено лише 52 тис. гривень в якості стягнення заборгованості з виплати заробітної плати одному працівнику товариства.

“Унаслідок таких злочинних дій іншим стягувачам заборгованості завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 20 млн гривень. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України”, - поінформували у відомстві.

Також правоохоронці повідомили про підозру приватному виконавцю, яка за заявою про примусове виконання рішення суду щодо стягнення заборгованості лише одного працівника товариства, ігноруючи інших стягувачів, у Єдиному держреєстрі речових прав на нерухоме майно змінила дані про обтяження. Відтак, як уточнюється, вона незаконно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, що стало підставою для його реалізації (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 ККУ).

Як повідомлялося, 26 квітня у Сумській області правоохоронці повідомили про підозру директору одного з комунальних підприємств області, внаслідок дій якого державі було завдано збитків на більше 2, 3 млн грн.