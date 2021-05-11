На Львівщині розпочали ремонт об’їзної Самбора

На Львівщині стартував ремонт вулиці Промислової у Самборі, якає є об’їзною міста та продовженням напрямку Львів - Ужгород. Дорогу відремонтують до червня цього року за 43 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

“Дорогу не ремонтували десятки років, але вона є дуже важлива для Самбора, бо суттєво розвантажить рух транспорту в місті. Щодня містом курсує сотні автомобілів, у тому числі вантажних, а це створює значні затори і місто зупиняється. Окрім того, екологічна ситуація покращиться. Водії зможуть напряму Промисловою об’їжджати Самбір, рухаючись в сторону Турки, Мостиськ, Старого Самбора. Ця дорога фактично є продовженням напрямку Львів - Ужгород”, - зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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Він додав, що міський бюджет неспроможний оплатити ремонтні роботи, тому залучили кошти з державного дорожнього фонду. Очікувана вартість ремонту становила 53 мільйони гривень. Участь у тендерних процедурах брали «Онур» та «Шляховик-Т». Остання підрядна організація виграла торги і ремонтуватиме дорогу за 43 мільйони.

Ремонт дороги планують завершити вже в червні цього року.