У Харкові Honda тягала саморобний «килим-літак» з пасажирами

У Харкові патрульні притягнули до відповідальності водія, який, рухаючись по проспекту Науки, перевозив пасажирів на саморобній конструкції.

Про це повідомляє пресслужба Управління патрульної поліції в Харківській області, передає Укрінформ.

"Патрульні притягнули до відповідальності водія, який грубо порушував правила дорожнього руху та громадський порядок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрульні помітили на проспекті Науки авто Honda, водій якого перевозив двох пасажирів поза салоном автомобіля на самовільно виготовленій конструкції. Ще двоє пасажирів, перебуваючи у відкритому багажнику автомобіля, знімали це на мобільний телефон.

"Такі небезпечні забавки не припустимі на дорогах, адже можуть вартувати життя та здоров'я людей. Тому патрульні негайно подали водію вимогу про зупинку", - наголосили в поліції.

На кермувальника складено адміністративну постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування водієм та пасажирами засобами пасивної безпеки), ч. 1 ст. 122 (Порушення правил перевезення пасажирів та вантажів), а також адміністративний протокол за ст. 173 (Грубе порушення громадського порядку та спокою громадян).

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Санкція за порушення - накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.

Фото: ХХ, Харків 1654