У львівській багатоповерхівці горіла квартира - є постраждалі

У Львові внаслідок пожежі у 10-типоверховому житловому будинку двоє людей отруїлися продуктами горіння, пожежники врятували 112 осіб, серед яких 15 дітей.

Про це повідомляє ДСНС, передає Укрінформ.

«10 травня о 20 год. 49 хв у м. Львів у квартирі на 2 поверсі та другій евакуаційній сходовій клітці з 2 по 10 поверхи (захаращена приватними речами) десятиповерхового житлового будинку виникла пожежа. О 23 год. 04 хв підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано», - йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, унаслідок пожежі отруїлись продуктами горіння 2 особи, подружня пара 1936 та 1938 років народження. Потерпілих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано.

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Службовці ДСНС за допомогою рятувальних пристроїв, висувних та автодрабин врятували 112 осіб, з них 15 дітей, евакуйовано 45 осіб.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку у квартирі на площі 70 кв. м, старі речі побутового вжитку на сходовій клітці на площі 160 кв. м та пошкоджено покрівлю горища на площі 10 кв. м.

До гасіння пожежі залучалося 50 осіб та 11 одиниць техніки ДСНС.