СБУ проведе антитерористичні навчання на Львівщині

У період з 12 по 14 травня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Львівській області проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання.

Як передає Укрінформ, обласне управління СБУ повідомляє у Фейсбуці, що масштабні тренування відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних.

Служба безпеки України просить жителів та гостей населених пунктів Жовква, Куликів та Дубляни із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

«Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», - запевнили в СБУ.

Фото: СБУ