На Буковині в ДТП загинула 10-річна дівчинка
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає Укрінформ.
"Сьогодні, 10 травня, в селі Тарашани Чернівецького району перекинувся автомобіль Volkswagen. Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка авто. За попередньою інформацією, 11-річний пасажир отримав травми голови та забої. Медики доставили потерпілого до лікарні для надання допомоги", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначають, що за попередньою інформацією, 35-річний водій не впорався із керуванням, з'їхав з дороги, і його автомобіль перекинувся.
Наразі поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На місці ДТП працюють співробітники поліції та встановлюють причини аварії.
Фото: Національна поліція