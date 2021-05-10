На Буковині в ДТП загинула 10-річна дівчинка

На трасі у селі Тарашани, що неподалік Чернівців, сталася дорожня аварія, внаслідок якої 10-річна дівчинка загинула на місці, а 11-річний хлопчик потрапив до лікарні із травмами.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 10 травня, в селі Тарашани Чернівецького району перекинувся автомобіль Volkswagen. Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка авто. За попередньою інформацією, 11-річний пасажир отримав травми голови та забої. Медики доставили потерпілого до лікарні для надання допомоги", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що за попередньою інформацією, 35-річний водій не впорався із керуванням, з'їхав з дороги, і його автомобіль перекинувся.

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Наразі поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На місці ДТП працюють співробітники поліції та встановлюють причини аварії.

Фото: Національна поліція