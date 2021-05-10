У львівському «Вікні життя» залишили п’ятиденне немовля

У Львові у «Вікні життя», що діє у міській дитячій лікарні на вул. Пилипа Орлика, вночі залишили новонароджену дитину.

Про це повідомив головний лікар цієї дитячої лікарні Дмитро Квіт, передає Укрінформ з посиланням на Львівську міськраду.

За його словами, мама дитини залишила записку із вибаченням.

«Близько 23:20 9 травня спрацювала сигналізація у «Вікні життя». Наші працівники спустилися вниз та побачили хлопчика. Візуально він був здоровим, однак після обстежень виявили у нього жовтяницю, тож дитина отримує необхідну терапію. При немовляті була записка від матері з вибаченням та інформацією про те, що хлопчик народився 4 травня», – зазначив Квіт.

Він також додав, що за законодавством дитина перебуватиме в лікарні до 1 місяця, де проходитиме обстеження. Опісля її відправлять у будинок дитини.

Як зазначили в міськраді, «Вікно життя» у міській дитячій лікарні діє з березня 2017 року. Це уже шоста дитина, яку залишили в ньому за 4 роки існування.

При цьому в міському управлінні охорони здоров’я підкреслили, що створення «Вікна життя» не означає схвалення наміру позбутися своєї дитини таким чином. Проте в такий спосіб хочуть запобігти випадкам, коли немовлят залишають у небезпечних місцях і вони гинуть.

Фото: Олександр Мазуренко