Тисячі харків'ян взяли участь у покладанні квітів до Меморіалу Слави під час вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники заходу - представники ветеранських організацій, міської влади, бюджетних організацій, духовенства, пересічні громадяни - зібралися організованими групами ще о 08:00, з дітьми та онуками, серед дітей є й одягнуті у солдатську форму.

Люди тримають національні прапори України і прапори міста Харкова, є й ті, хто прийшов з фотографіями рідних, які загинули під час війни. Але на портретах, за правилами, немає забороненої комуністичної символіки.

Чимало людей - у захисних масках, але багато й тих, хто тримає їх у руці чи на підборідді. Під час скупчення людей мови про дотримання дистанції немає.

Тисячі людей поклали квіти до Меморіалу Слави у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до братських поховань та пам'ятника Батьківщині-Матері.

"Ініціативу людей відвідати меморіал не зупинити, тому прийшло так багато земляків, є й ті, хто на візках. Один з ветеранів мені сказав, що це була народна перемога. Тут поховані люди, які загинули під час визволення Харкова, загинули під час визволення нашої країни. У мене батько воював. І я згадую себе тут маленьким, коли мене приводив батько зі своїми товаришами по службі, і тут відзначалося 9 Травня. Це святе свято, це традиції кожного харків'янина, і ми повинні їх шанувати", - зазначив на заході секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Відповідаючи на питання журналістів, чому він офіційно звернувся до учасників заходу російською мовою, Терехов пояснив: "Є запит людей на мову, яка сьогодні тут лунає".

В каплиці на честь ікони Божої Матері "Стягнення загиблих", що розташована на Меморіалі Слави, пройшла поминальна служба за загиблими під час війни.

Порядок на заході забезпечили кілька сотень працівників поліції та Нацгвардії. Інцидентів не було.

Наразі на площі Свободи у центрі міста проходить виставка військової техніки, де можна побачити кілька танків та БТРів. Тут же розставлені святкові столи: земляків, передусім, ветеранів війни та праці, пригощають солдатською кашею, до якої додається й "100 грам".

Протягом дня у Харкові відбудуться два автопробіги за участю ветеранів АТО/ООС. Пам'ять загиблих у Другій світовій війні вшанують маршем по центру міста та на території Національного меморіального комплексу "Висота маршала Конєва", що під Харковом.

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Як зазначили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, порядок у Харкові та області під час святкування Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом, які зібрали близько 40 тис. учасників, охороняють понад 2 тисячі правоохоронців.