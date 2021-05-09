На Тернопільщині стартувала теренова гра «Гурби-Антонівці»

На межі Тернопільської та Рівненської областей, на місці найбільшого бою УПА проти НКВС, розпочалася теренова гра «Гурби-Антонівці».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Тернопільську ОДА.

«Для участі у спортивно патріотичній грі зібралося майже 250 осіб з усієї України. Суть теренової гри полягає в тому, що учасники діляться на дві команди (2 курені - «Вовки» та «Леви», кожен поділяється на сотні, чоти, рої, - так, як і в УПА), які змагаються між собою за прапори одна одної та за кількість «вбитих» гравців суперника. «Життя» учасника – це нарукавна пов’язка. Перемогу отримує той, хто захоплює прапор противника і при цьому відстоює свій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що юнаки та дівчата відтворюють елементи найбільшого бою УПА проти НКВС, що стався тут у квітні 1944 року.

У сценарії патріотичної акції з поєднанням елементів спортивного та морального вишколу - не лише 60 годин теренової гри, випробування на витривалість, силу та моральну підготовку, а й волонтерська робота. Молоді патріоти самотужки впорядкували територію штабу-музею УПА «Волинь-Південь», прибрали могили полеглих повстанців.

Нагадаємо, «Гурби-Антонівці» - це найбільша в Україні спортивно-патріотична теренова гра, започаткована у 2003 році. Вона щороку походить у лісовому масиві між селами Антонівці на Тернопільщині та Смига, що у Рівненській області.

Теренова гра триватиме до 10 травня.

Фото: gurby.org.ua