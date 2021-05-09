У Первомайську поліція з'ясовує, хто вивісив червоний прапор на одному з будинків
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області.
«7 травня близько 18:00 у поліцію надійшло повідомлення від громадян про те, що на одному з будинків у м. Первомайськ розміщено прапор червоного кольору із забороненою законами України символікою», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Поліція нагадує громадянам, що використання забороненої символіки є правопорушенням та закликає дотримуватися норм законодавства.