На Одещині поховали прикордонника, який загинув внаслідок перекидання човна

На Одещині поховали заступника начальника відділу прикордонної служби «Маяки» з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону майора Костянтина Коняєва, який трагічно загинув 5 травня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

На похованні разом з рідними та близькими загиблого офіцера також були присутні голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, колеги з регіонального управління і органу охорони кордону, в якому він проходив службу.

Як зазначили в ДПСУ, Костянтин Коняєв до останньої миті життя дбав про своїх підлеглих. Його рішення допомогло врятуватися іншим військовослужбовцям складу прикордонного наряду, які знаходилися з ним у човні.

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Загиблому було 32 роки, з яких понад 15 він присвятив справі охорони кордону. Був одружений, у нього залишилось двоє синів. Дружина Костянтина також прикордонниця.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня під час патрулювання кордону та забезпечення дотримання прикордонного режиму на озері Тудорове у Біляївському районі Одеської області перекинувся човен із прикордонним нарядом. Як пояснюють прикордонники, які врятувалися, човен перекинувся внаслідок погіршення погодних умов. За їх словами, після надзвичайної події офіцер встиг скоординувати дії складу наряду, що надалі допомогло врятуватися трьом прикордонникам. Тіло офіцера знайшли наступного дня.

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Фото: ДПСУ