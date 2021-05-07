На Закарпатті зводять найвищу в Україні підпірну стінку

За програмою «Велике будівництво» Президента Володимира Зеленського завершуються роботи зі спорудження підпірної стінки на трасі державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів у Закарпатській області; висота стінки - 6 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.

«Тепер село Круглий у Рахівському районі буде відомою точкою на мапі українських доріг, адже саме тут збудували найвищу підпірну стінку країни. Реалізовуємо проєкт у рамках президентської програми «Велике будівництво». Ця конструкція буде 6 м у висоту і 200 м у довжину. Вона захищатиме дорожнє полотно з боку річки», - сказав перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Завдяки стінці вдалося розширити дорогу до 8 м і облаштувати узбіччя. Споруда дозволить зберегти дорогу в складних гірських умовах: з одного боку траси - високий, до 8-10 м, берег річки, з іншого - крута гора. На цій ділянці часто сходять снігові лавини, а під час повеней рівень води у річці може сягати 5 м.

На Рахівщині триває будівництво інших трьох підпірних стінок. Після їх спорудження підрядник розпочне відновлювати дорожнє полотно.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що вся мережа доріг між містами, за яку відповідає Укравтодор, може бути відновлена до кінця 2023 року.